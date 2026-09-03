TV-Trégor au Forum des Associations

TV-Trégor sera présente au stand 34 (au beau milieu de la grande salle des Ursulines) lors du Forum des Associations de Lannion le samedi 5 septembre 2026. Si cette activité de reportage sur la vie locale vous intéresse, n’hésitez pas à venir nous voir. Nous vous expliquerons comment nous fonctionnons. Et si vous pensez ne pas avoir “le niveau” pour cela, sachez que nous organisons chaque année des stages variés sur les différents aspects (écriture d’un sujet, prise de vue, prise de son, montage, maîtrise des matériels …). Alors … Rendez-vous au Forum !

Radio TTU (la radio des étudiants de l’IUT de Lannion) sera sur place, au Forum des Associations, le samedi 5 septembre 2026 pour réaliser une émission en direct sur les associations de Lannion.

En septembre 2012, c’est TV-Trégor qui avait interviewé le vice-président de Radio TTU de l’époque lors du Forum. Retrouvez cette interview de 4 minutes dans « Radio TTU fait sa rentrée ».

L’histoire de « TV-Trégor Selfie »

Le film que vous allez visionner parle de TV-Trégor en pleine action. Il est le fruit du travail de six stagiaires ayant suivi une formation de base au reportage vidéo entre fin 2022 et début 2023. Stage encadré par Cédric Le Normand (société Le Cèdre Productions).

Nous espérons que ce petit film d’auto-promo vous donnera envie de rejoindre notre équipe de reporters bénévoles. Il s’agit là d’une activité passionnante, exigeante certes, mais offrant beaucoup d’ouvertures sur les gens du Pays et sur la vie du Trégor. À TV-Trégor, on ne fait pas seulement de la vidéo (même s’il faut apprendre à maîtriser un minimum cet outil) mais aussi de belles rencontres enrichissantes. On alimente aussi, au fil des semaines, la mémoire audiovisuelle du Trégor, pour le présent et pour les générations futures, comme si on écrivait quelques pages de son histoire. Et c’est plutôt gratifiant.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée : 4’46 – Réalisation et scénario Cédric Le Normand – Film réalisé avec les six stagiaires de la formation au reportage – Production TV-Trégor – Avril 2023

Et plus encore …

– Version mini-clip de 30 secondes réalisée pour le Forum des Associations 2023 : Mini-clip TVT.

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