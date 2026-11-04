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Tomorrow UK Inch’allah

4 Nov,2026 | Annonce, Cinéma & Vidéo, Documentaire | 0 commentaire

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“20 000 Docs sur la Terre” et “Le Mois du doc”

L’association “20 000 Docs sur la Terre” développe un projet d’éducation populaire autour du cinéma documentaire. Elle participe au “Mois du doc” en projetant des documentaires dans différents lieux du Trégor, souvent en présence du réalisateur.

Ce sera le cas samedi 7 novembre à 20h30, en présence du réalisateur, Thomas Grandrémy – à la Brasserie Kérampont à Lannion (au 2 hent kozh Montroulez) – tarif 5 €

Pitch du film

De Dunkerque à Boulogne-sur-Mer, entre les barbelés qui longent l’autoroute A16 et les plages, des milliers de personnes en exil patientent dans des camps de fortune. Habitants, réfugiés et militants, tous voient leur quotidien bouleversé par cette frontière contaminée par la militarisation, la colère et la mort …

Durée 56 minutes – Documentaire – Réalisation Thomas Grandrémy – 2025

Visionnez la bande-annonce (1‘20) en cliquant sur ce lien

Pour en savoir plus …

D’autres documentaires seront projetés en Trégor lors de ce “Mois du doc”. Pour en savoir plus, consultez la programmation de “20 000 Docs sur la Terre”.

hashtags : #Cinema #Documentaire #Immigration #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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