Fête de la science 2022 – Les sciences du vivant

La Fête de la science 2022 s’est tenue aux Ursulines à Lannion du 7 au 9 octobre 2022. Organisée par Lannion-Trégor-Communauté, elle a permis de faire découvrir une nouvelle fois au public trégorrois différents domaines scientifiques et techniques. Cette semaine, TV-Trégor développe la thématique des sciences du vivant.

Le Centre Hospitalier de Tréguier montre les différentes fonctionnalités des cordes vocales : la voix, la déglutition et la toux. ArmorScience présente la vie microscopiques marine avec notamment les vers de Roscoff, les balanes, les copépodes et les larves de bryozoaire. Le Centre d’Étude et de Valorisation des Algues (CEVA) expose des algues dans tous leurs états (forme, type, taille, couleurs) depuis leur milieu jusqu’à leur valorisation dans différents domaines (alimentaire, cosmétique, santé, agriculture …). La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) met l’accent sur l’impact du changement climatique sur la population des oiseaux, indicatrice de la santé du milieu environnemental. Elle note plus particulièrement la disparition brutale et dramatique, l’été dernier, de la moitié de la population des fous de bassan de la réserve des Sept Îles, consécutivement à une épidémie de grippe aviaire. L’Association pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens (APECS) étudie, dans les eaux du Trégor, les déplacements du requin-taupe commun par l’utilisation de balises satellitaires et acoustiques; ceci afin de mieux le protéger. Enfin, des étudiants du département Mesures Physiques de l’IUT de Lannion présentent une expérimentation permettant de déterminer la concentration de la vitamine C au sein de certains fruits (kiwi, citron, orange …) et dans des médicaments riches en vitamine C.

Durée 12’57 – Images et interviews Hervé Sizun – Montage Hervé Sizun et Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Janvier 2023

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

Visionnez également les autres volets de cette série consacrée à la fête de la science 2022 :

– Épisode zéro : Fête de la science 2022 – un bref aperçu

– Épisode 1 : Fête de la science 2022 – La problématique climatique

– Épisode 2 : Fête de la science 2022 – Panorama des énergies

– Épisode 3 : Fête de la science 2022 – La photonique

hashtags : #FeteDeLaScience #Lannion #Tregor #ArmorScience #CotesdArmor #Bretagne #LannionTregorCommunaute

68 total views, 4 views today