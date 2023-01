Fête de la science 2022 – La problématique climatique

La Fête de la Science 2022 s’est tenue aux Ursulines à Lannion du 7 au 9 octobre 2022. Organisée par Lannion-Trégor-Communauté, elle a permis de faire découvrir une nouvelle fois au public trégorrois différents domaines scientifiques et techniques.

Aujourd’hui, nous développerons la problématique climatique. On découvrira ainsi les variations climatiques d’hier et d’aujourd’hui. On verra comment lutter contre le réchauffement climatique grâce à l’analyse spectrale et aux « capteurs citoyens » de la qualité de l’air. On parlera des rivages et de leurs mouvements, des économies d’eau et des submersions marines. Enfin on s’intéressera au côté pédagogique du sujet avec le jeu Marenco et le calcul de notre impact carbone lors de nos déplacements, y compris pour venir visiter cette exposition. Suivez le guide …

Durée 13’00 – Images et interviews Hervé Sizun – Montage Hervé Sizun et Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Janvier 2023

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

