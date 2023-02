Fête de la science 2022 – Les sciences de l’univers

La Fête de la science 2022 s’est tenue aux Ursulines à Lannion du 7 au 9 octobre 2022. Organisée par Lannion-Trégor-Communauté, elle a permis de faire découvrir une nouvelle fois au public trégorrois différents domaines scientifiques et techniques. Cette semaine, TV-Trégor scrute le ciel à propos des sciences de l’univers.

Le Club d’astronomie du Trégor a présenté le logiciel Stellarium qui affiche un ciel réaliste en 3D, puis une maquette animée du système Soleil-Terre-Lune et enfin une maquette des différentes constellations qui peuplent notre ciel nocturne. Le Planétarium de Bretagne a exposé son logiciel de planétarium permettant de découvrir l’espace et l’astronomie. Enfin, l’association ORPB (Observation Radio Pleumeur-Bodou) a abordé l’observation de notre galaxie dans les fréquences radio et expliqué le monde des ondes électromagnétiques (fréquences, génération, propagation).

Ce reportage vous mettra à coup sûr la tête dans les étoiles.

Durée : 11’24 – Images et interviews Hervé Sizun – Montage Hervé Sizun et Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – février 2023

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

Visionnez également les autres volets de cette série consacrée à la fête de la science 2022 :

– Épisode zéro : Fête de la science 2022 – un bref aperçu

– Épisode 1 : Fête de la science 2022 – La problématique climatique

– Épisode 2 : Fête de la science 2022 – Panorama des énergies

– Épisode 3 : Fête de la science 2022 – La photonique

– Épisode 4 : Fête de la science 2022 – Les sciences du vivant

– Épisode 5 : Fête de la science 2022 – La robotique

hashtags : #FeteDeLaScience #Lannion #Tregor #PlanetariumDeBretagne #CotesdArmor #Bretagne #LannionTregorCommunaute #Orpb #Astronomie

98 total views, 17 views today