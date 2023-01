Fête de la science 2022 – Panorama des énergies

La Fête de la science 2022 s’est tenue aux Ursulines à Lannion du 7 au 9 octobre 2022. Organisée par Lannion-Trégor-Communauté, elle a permis de faire découvrir une nouvelle fois au public trégorrois différents domaines scientifiques et techniques. Cette semaine, TV-Trégor développe la thématique des énergies, un sujet d’une vive actualité.

L’association ArmorScience a présenté plusieurs ateliers.

Le premier sur les différentes énergies utilisées au cours des âges : animale et humaine, hydraulique, éolienne, thermique, nucléaire, solaire.

Le deuxième sur la production de l’électricité et son transport. Il met en évidence l’importance du champ magnétique dans la génération d’électricité avec l’exemple de la dynamo ou de l’alternateur.

Le troisième sur une mini voiture mue par l’électricité générée par une pile à combustible, ce dernier étant du dihydrogène obtenu par électrolyse d’eau distillée. L’oxydation du dihydrogène (H2) par l’oxygène (O2) génère un courant électrique.

Et, par ailleurs, le Fablab de Lannion a présenté ses réalisations dites « basse technologie » avec l’exemple d’un vélo d’appartement servant à recharger ordinateur et téléphone. Allez, mettez-y un peu d’énergie que diable, on pédale ! …

