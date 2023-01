Fête de la science 2022 – La photonique

La Fête de la science 2022 s’est tenue aux Ursulines à Lannion du 7 au 9 octobre 2022. Organisée par Lannion-Trégor-Communauté, elle a permis de faire découvrir une nouvelle fois au public trégorrois différents domaines scientifiques et techniques. Cette semaine, TV-Trégor développe la thématique toujours un peu mystérieuse de la photonique.

Petit tour d’horizon de la photonique : l’holographie, les projets LiFi (Light Fidelity – technologie de communication reposant sur l’utilisation de la lumière), la fibre optique et de multiples expérimentations ludiques comme la propagation de la lumière au sein d’une fibre optique, le rôle des lentilles convergentes et divergentes, la composition de la lumière et la mesure de la concentration de colorants dans un corps. Et, pour en revenir au thème principal de l’année, le réveil climatique, on verra comment la photonique permet de mesurer la teneur de gaz CO2 (entre autres) dans l’atmosphère.

Durée 6’48 – Images et interviews Hervé Sizun – Montage Hervé Sizun et Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Janvier 2023

