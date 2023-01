Salon du livre de Lannion présenté par Claude Thomas

Événement littéraire à Lannion ! 1er Salon du Livre organisé par le « Dragon Rouge du Trégor-Goëlo », association initiée notamment par Loïc Le Guillouzer, pour valoriser et promouvoir la lecture et l’écriture.

Le dimanche 22 janvier 2023, l’Espace Sainte-Anne (2, rue de Kérampont) accueillera de nombreux auteurs et artistes autour du thème « peignons et lisons ». Rencontres, conférences et tables rondes se succèderont de 9h à 18h et une exposition picturale sera également visible.

Claude Thomas, organisateur et secrétaire de l’association, nous en précise les différents aspects au cours d’un entretien avec Emmanuelle George de la Librairie Gwalarn.

Durée 7’ 41 – Interview Emmanuelle George – Images Daniel George et Jean Carfantan – Montage Alain Vorimore – Production TV-Trégor – Janvier 2023

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #SalonDuLivre #CotesdArmor #Bretagne #Gwalarn

65 total views, 9 views today