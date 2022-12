Fête de la science 2022 – un bref aperçu

La Fête de la science 2022 s’est tenue aux Ursulines à Lannion les 7, 8 et 9 octobre. Organisée par « Lannion-Trégor-Communauté » (LTC) avec le soutien opérationnel du Planétarium de Bretagne et de nombreux partenaires et bénévoles. Elle a permis de faire découvrir une nouvelle fois au public trégorrois différents domaines scientifiques et techniques : la robotique, la photonique, les énergies renouvelables, les sciences du vivant, les sciences de l’univers, etc …

Elle était placée cette année sous le thème du réveil climatique avec, en toile de fond, le dérèglement du climat de la Terre et ses inquiétantes conséquences.

Dans les semaines à venir, à partir de janvier 2023, nous vous inviterons à suivre le « feuilleton » de la Fête de la Science en parcourant thématiquement avec nous les différents stands. En attendant, voici un avant-goût de cette série avec ce petit clip de présentation où la parole est donnée à Mme Agathe Candela.

Durée 2’56 – Images et interviews Hervé Sizun – Montage Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Décembre 2022

