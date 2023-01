Saint-Prosper – L’épitaphe sous la mer

Le Saint-Prosper était un beau cargo de plus de 100 mètres de long. Mais un jour de 1939, le 8 mars, alors qu’il naviguait en Méditerranée, il disparut totalement et brusquement. Plus aucune nouvelle. On ne savait même pas où effectuer des recherches. Ce jour-là, Alain Allainguillaume, alors marin novice, n’était pas à bord, ce qui lui valut la vie sauve.

On apprit bien plus tard que le navire avait sauté sur une mine et que son épave gisait au large de Rosas en Espagne (Catalogne). 66 ans plus tard, en 2005, Alain Allainguillaume raconte ses souvenirs devant la caméra et évoque ses collègues marins qui ont tous péri dans ce drame. Et le 27 août 2005, une délégation, assistée de plongeurs, vient déposer sur le navire englouti une plaque épitaphe en hommage aux disparus. Suivons ici cette belle histoire émouvante …

Durée 9’04 – Réalisation Jean-Marie Le Monier avec Bernard Guiné, Alan Lestimé et David Pérez (images sous-marines) – Coproduction Faltazi et Trégor-Vidéo – Août 2005

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Espagne #Lannion #Tregor #CoteDeGranitRose #CotesdArmor #Bretagne #Marine

82 total views, 1 views today