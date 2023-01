Ar Mirdi Bihan – Le Petit Musée de Kérauzern

Fermé en 1991, l’Ostaleri Peru (Le Café Péru) est devenue ensuite un véritable musée, mais pas vraiment un musée comme les autres. En effet, le propriétaire des lieux, Fañch Peru, ne cherche en aucun cas le profit. Quand il ouvre les portes de l’ancien café, il raconte avec plaisir les anecdotes qui ont marqué ce lieu, ressort ce qui est enfoui au plus profond des malles, dépoussière des objets uniques qui ornent les étagères. Et surtout, il fait découvrir un univers pas si lointain, témoin d’un certain mode de vie, où, avec un peu d’imagination et d’habileté, on pouvait réaliser énormément de choses avec un simple morceau de bois !

Suivons Fañch Peru dans la visite du Petit Musée de Kérauzern

Durée 7’53 – Réalisation Loïc Chapron, avec Pierre Lavanant et Pierrick Le Dantec – Production Trégor-Vidéo – Janvier 2010

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

