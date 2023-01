Denis Penndu – Objectif autonomie

Le 9 août 1983, Denis Penndu (1958 – 2023) est victime d’un très grave accident de la route. Après quelques mois d’incertitude, le constat est dur, Denis est tétraplégique, il ne pourra plus se servir de ses membres ni inférieurs ni supérieurs. Mais l’homme est volontaire et ne peut ni ne veut rester inactif. Il s’engage alors dans le développement de projets en direction du handicap, son but étant de rendre la personne handicapée de moins en moins dépendante de son entourage. Aujourd’hui, l’association qu’il a créée, Objectif Autonomie développe le loisir, le transport et l’accompagnement en direction des personnes handicapées. Portrait d’un homme courageux et généreux …

Durée 10’57 – Réalisation Loïc Chapron avec T. Cadieu – Production Trégor-Vidéo – Octobre 2006

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

