Trégor Bicyclette au Forum des Scarabées

Nous nous sommes déjà largement fait l’écho ces derniers mois de cette manifestation nouvelle et originale, appelée « Les journées d’été des Scarabées », qui s’est déroulée en août 2020 à Penvénan, et nous vous rappelons ici (*) les références de nos trois reportages précédents sur le sujet. Aujourd’hui, nous sortons le dernier volet de cette suite, portant sur un monde plus écologique, avec une présentation de l’association Trégor Bicyclette par l’un de ses adhérents, Jean-Luc Chevalier. Certes, Trégor Bicyclette est déjà bien connue dans le Pays, mais un petit rappel ne peut pas faire de mal à l’heure où l’on parle tant de « changer de mode de vie ».

Durée 3’58 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec Corentin Jouan – Production TV-Trégor – Janvier 2021 (sur des images tournées en août 2020)

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

