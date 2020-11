Journées d’été des Scarabées – La parole est aux exposants

Les 28 et 29 août 2020 se sont tenues, à Port-Blanc en Penvénan (22), les Journées d’été des Scarabées, « Le Forum de ceux qui font ». Il s’agissait de rencontres sur le thème de l’écologie concrète dans tous les domaines de la vie. De nombreux invités et exposants ont animé cette manifestation organisée par « Le Mouvement des Scarabées ». Cette semaine, nous vous présentons la troisième partie de ce reportage qui rassemble les interviews de quelques exposants du samedi. Il s’agit, d’une part, d’artisans travaillant sur des produits naturels (savon, cidre) ou recyclés (bijoux, objets du quotidien, objets décoratifs) et, d’autre part, de représentants d’associations porteurs de valeurs de bienveillance et de partage (Meskaj). TV-Trégor leur a donné la parole. Faisons donc leur connaissance …

Visionnez également les deux premières partie de ce reportage en suivant ces liens :

– Journées d’été des Scarabées – 1ère partie – Tables rondes

– Journées d’été des Scarabées – 2e partie – Conférences

Durée : 14’07 – Réalisation, images et montage, Corentin Jouan et Jean-Dominique Gauthier – Interviews Caroline Benec’h – Production TV-Trégor – Novembre 2020

