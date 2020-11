Journées d’été des Scarabées – 2e partie

Les 28 et 29 août 2020 se sont tenues, à Port-Blanc en Penvénan (22), les Journées d’été des Scarabées. « Le Forum de ceux qui font ». Il s’agissait de rencontres sur le thème de l’écologie concrète dans tous les domaines de la vie. De nombreux invités et exposants ont animé cette manifestation organisée par « Le Mouvement des Scarabées ». Cette semaine, nous vous présentons la deuxième partie de ce reportage qui vous offre un résumé des deux conférences du samedi. La première est une présentation de Jean-Baptiste Clochet, architecte, sur la problématique de la densification de l’habitat en milieu rural ou maritime. La seconde, présentée par Olivier Barreau, relate l’aventure peu commune de l’entreprise « Grain de Sail » (cafés et chocolats) qui achemine ses matières premières à travers l’atlantique à l’aide d’un voilier. Et le mot de la fin sera pour Denis Baulier, l’un des principaux organisateurs de ces journées de rencontres, lesquelles ne demandent qu’à être reconduites, ici ou ailleurs, pour un avenir meilleur. A suivre donc …

