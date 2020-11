Trébeurden – Le port de la discorde

Nous sommes en octobre 1990 et la polémique fait rage à Trébeurden à propos de la construction du nouveau port de plaisance. Il faut dire que celui-ci se fait en lieu et place de la charmante anse de Trozoul qui ouvre généreusement sa vue sur le large et sur l’Île Molène. Une imposante digue constituée de blocs de granit rose barre d’ores et déjà cette belle perspective. Le maire de Trébeurden de l’époque, Alain Guennec, est très contesté dans ce choix radical, même si la décision a été prise selon les règles de la démocratie locale. Revenons sur cet épisode tourmenté de la vie trébeurdinaise par le biais de cette manifestation d’opposants qui se tient alors à Trozoul. Plusieurs décennies après, même si le débat s’est apaisé et que plus rien ne changera, écoutons leurs arguments et construisons à ce sujet notre propre opinion …

