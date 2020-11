Journées d’été des Scarabées – première partie

Les 28 et 29 août 2020 se sont tenues, à Port-Blanc en Penvénan (22), les Journées d’été des Scarabées. En sous-titre : « Le Forum de ceux qui font ». Il s’agissait de rencontres sur le thème de l’écologie concrète dans tous les domaines de la vie. De nombreux invités et exposants ont animé cette manifestation organisée par le mouvement écologiste des « Scarabées ». Le public n’est pas venu en grand nombre mais ceux qui étaient là ont été très intéressés par les tables rondes et les conférences. Cette semaine, nous vous présentons un résumé des deux tables rondes de la journée du vendredi 28, animées par Hélène Le Téno, ingénieure, spécialiste des transitions écologiques et numériques. La première table ronde réunissait des entrepreneurs qui s’efforcent d’introduire des pratiques écologiques dans leur activité. La seconde concernait des hommes et des femmes engagés en politique et porteurs de valeurs écologiques sur leur territoire. Alors, feu vert pour un monde plus vert ?

La seconde partie du reportage, sur la journée du samedi 29 sera publiée prochainement.

Durée : 14’08 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec Sylvie Ollivier – Production TV-Trégor – Octobre 2020

