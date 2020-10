Le Yaudet (ar Yeoded), situé en Ploulec’h sur la rive gauche de l’estuaire du Léguer, est connu depuis longtemps comme un site de la période gallo-romaine et des débuts du christianisme en Bretagne.

Les fouilles dirigées par les archéologues Sir Barry Cunliffe de l’Université d’Oxford et Patrick Galliou de l’Université de Bretagne Occidentale ont révélé un site préhistorique peuplé de façon continue depuis des millénaires.

La longue histoire du Yaudet a fait l’objet d’un documentaire de « Bretagne Culture Diversité » réalisé par Loïc Chapron, Olivier Caillebot et Jean-Jacques Monnier : « Le Yaudet, 8000 ans d’histoire »

Pour valoriser la richesse historique du Yaudet, l’association “Bugale Kozh Yeodet” a édité un guide intitulé “Tro ar Yeoded / La balade du Yaudet” qui a été publié en trois langues : anglais, breton et français.

C’est ce guide qui est présenté ici par André Le Baron …

