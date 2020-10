TV-Trégor – Formation au reportage et au montage vidéo

Un stage est programmé à TV-Trégor en novembre. Il se fera sur 4 samedis (7, 14, 21, 28/11). Niveau perfectionnement, s’adresse à des personnes ayant déjà une petite pratique de la vidéo. Formation axée autour d’un projet concret à réaliser pendant le stage.

– Le formateur : Alan Lestimé, réalisateur et formateur professionnel

– Le lieu : TV-Trégor, Espace de Broglie – Bâtiment B1 1er étage – Lannion (Zone industrielle, en face de Nokia)

– Les horaires : 9h00 à 17h30 avec une pause de 1h30 à midi (repas pouvant être pris en commun au restaurant, aux frais de chacun).

– Les deux premiers samedis seront consacrés aux prises de vue et prises de son sur le mini-projet. Les deux derniers samedis seront consacrés au montage

– Pour le montage, possibilité de choisir, pour chaque binôme, son outil de montage parmi 3 options (Pinnacle Studio ou Adobe Premiere Element, DaVinciResolve).

– Jauge max : 8 stagiaires (avec montage en binômes). Les précautions sanitaires sont de mise, dont la distanciation, le lavage des mains et le port du masque.

– Tarif : 60 € indivisibles payables par chèque à l’ordre de TV-Trégor.

– Contact courriel : info@tv-tregor.com

Voici un document réalisé en 2016 dans le cadre d’un stage TV-Trégor : « Lanvellec en fête »

Durée 5’01 – Images : Valérie Jégou, Gwenaëlle Le Cam et Jean-Pierre Gourjux. Montage Jean-Dominique Gauthier et Gwenaëlle Le Cam

Production TV-Trégor – Décembre 2016

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #FormationVideo #CotesdArmor #Bretagne #webTV

