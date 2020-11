Certains bricolent et collectionnent les voitures anciennes. Mais ce que l’on sait moins c’est que d’autres font la même chose pour les vieux tracteurs. En ce mois de janvier 2019, le club Objectif-Image-Trégor, sous la conduite de Jean-Yves Le Pennec, effectue une sortie « Vieux tracteurs » à Mantallot (22) où deux passionnés de ces engins, Fabrice et François Le Pennec, se font un plaisir de présenter leurs trésors. Ces engins d’un autre âge fonctionnent encore pour la plupart et les visiteurs étonnés ont droit à quelques démonstrations. Cette sortie aura été l’occasion, pour les photographes, de faire de belles images des machines et, pour Joseph La Personne, vidéaste amateur, de réaliser sur le sujet ce petit reportage vivant et convivial …

Durée 5’18 – Réalisation Joseph La Personne – Production Objectif-Image-Trégor – Février 2019 – Diffusion sur TV-Trégor novembre 2020

