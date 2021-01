Festival Armoricourt 2021 – Appel à films

La 13e édition du fameux Festival de courts métrages aura lieu du 25 au 28 novembre 2021 au cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves (22 – Côtes d’Armor).

La compétition cette année concerne uniquement les films d’une durée comprise entre 35 et 59 minutes, francophones et de fiction humaine (avec des acteurs réels).

Le Festival Armoricourt reste fidèle à son identité : «Découvrir des films de qualité et rencontrer ceux qui les font». L’accent sera donc encore mis sur des rencontres entre les équipes de tournage et le public.

L’inscription à la compétition est ouverte jusqu’au 30 avril 2021. Elle se fait uniquement sur le site web de l’association. Lien pour l’inscription.

Un prix sera décerné par un invité reconnu dans le domaine cinématographique ou artistique. Un second prix dit «du public» sera attribué par les spectateurs ayant assisté à toutes les séances de la compétition.

Pour plus d’info sur cette édition 2021 et sur les précédentes, parcourez le site web du festival en suivant ce lien

TV-Trégor a le plaisir de vous offrir, en guise de « teaser », ce petit montage rétrospectif des éditions 2015 à 2018 du Festival Armoricourt.

Durée 6’55 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier pour Armoricoourt – Septembre 2019

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

