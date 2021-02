« Kantikoù Breizh » – La genèse

En août 2019, Clarisse Lavanant se produisait sur la scène du Festival Interceltique de Lorient. Entre autres choses, elle y interpréta des cantiques bretons issus de la nuit des temps, arrangés par Philippe Guével. Voici ce que l’artiste nous dit à propos de cette nouvelle quête musicale :

« Il y a dix ans, après l’ultime tournée et le tout dernier spectacle avec la troupe des « Dix Commandements » en Corée du Sud, je décidai de revenir en Bretagne pour de bon. J’inaugurai ce retour aux sources par une tournée des chapelles dans une formule particulière, seule et a cappella.

Je découvris alors des lieux magnifiques où je n’étais jamais allée et où je n’aurais peut-être jamais eu la chance de passer… Je fis également de précieuses rencontres, parmi celles qui comptent encore le plus dans ma vie.

Au tout début, je n’interprétais que mes propres chansons, celles que j’ai écrites. Puis j’ai (re)découvert la poésie du barde Glenmor et souhaité la faire résonner entre ces pierres où même le silence s’écoute. C’est ainsi que j’ai chanté en breton pour la première fois mais pour pouvoir échanger aussi dans cette langue et mieux comprendre ce que cette terre raconte, j’ai dû apprendre, et je continue de le faire, à la parler.

Peu à peu, les gens d’ici ou là m’ont transmis le cantique breton de tel endroit ou de telle chapelle, celle à laquelle ils sont souvent très attachés et qu’ils ont parfois même contribué à « sauver », quelle que soit leur conviction, car elle fait partie de leur histoire… Et de la nôtre. Tout comme ces chants qui viennent du fond des temps mais à l’inaltérable beauté.

Je suis heureuse aujourd’hui de vous présenter mon dixième album « Kantikoù Breizh » (Cantiques de Bretagne) qui retrace un peu ces dix années parcourues. J’ai eu le privilège de les enregistrer avec Philippe Guével qui leur a donné une couleur musicale à la fois très inspirée et intemporelle. J’espère que vous ressentirez autant de plaisir à les écouter ! » – Clarisse Lavanant

TV-Trégor a le plaisir de vous proposer ici, grâce à l’aimable autorisation de l’artiste, un extrait de son concert au « FIL 2019 », où elle interprète les « Kantikoù Breizh ». Rien d’autre à dire; laissons nous porter par la musique et la voix de Clarisse Lavanant …

