Compostage, mode d’emploi

L’environnement, la réduction du gaspillage, tout le monde en parle mais c’est beaucoup mieux quand on agit effectivement. Et chacun peut le faire chez soi en pratiquant le compostage qui allie la réduction des déchets ménagers à l’intérêt de disposer, au bout d’un an, pour son jardin et ses plantes, d’un terreau fertile gratuit. Mais, me direz-vous, comment fabriquer un bon compost ? Il doit y avoir quelques règles à observer pour que ça marche. Eh bien, voici la réponse, qui vous est donnée ici par David Corlouër du Pays Rochois. Prenez des notes …

Durée 4’07 – Réalisation Sébastien Dubois – Production Trégor-Vidéo – Février 2011

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

