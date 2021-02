Marthe Vassallo chante « Son ar bizhin gwenn »

Dans l’ouvrage de Daniel Giraudon, « La clef des chants » (**), on trouve principalement des gwerzioù qui sont des chants populaires relatifs, la plupart du temps, à des événements dramatiques qui ont marqué les gens de l’époque et dont la mémoire s’est transmise oralement jusqu’à nos jours. Mais il existe au moins une exception dans ce livre. Il s’agit de « La sône du goëmon blanc » (« Son ar bizhin gwenn ») qui raconte simplement et avec humour le travail et les rêves de la ramasseuse de goémon blanc (jargot) à Trévou; ceci sur un air guilleret et dansant. A l’origine, la chanson nous vient d’une certaine Jeanne Huon, une femme de Trévou; mais le texte qui est chanté ici est la version de François Thomas, un perrosien. Quant à la chanteuse, il s’agit de Marthe Vassallo, qu’on ne présente plus dans le Trégor (quoique … *) et que nous remercions très chaleureusement pour cette interprétation très vivante de « Son ar bizhin gwenn », rien que pour vous …

(*) Bio express de Marthe Vassallo, chanteuse

Née dans le Trégor, Marthe Vassallo commence à chanter dans les fest-noz et les veillées à l’âge de 17 ans. Récompensée à plusieurs concours (dont le Kan ar Bobl en 1993), sa carrière ne se limite cependant pas au chant : elle a été comédienne, animatrice TV en breton pour France 3 Ouest et éditrice. Elle est membre bénévole de l’association de collectage Dastum, pour laquelle elle fait de la transcription et de la traduction. Cette collaboration lui a permis d’élargir son répertoire de chants. Considérée comme une des plus grandes voix de la musique traditionnelle bretonne, elle embrasse également une carrière de chanteuse classique, d’abord dans les chœurs de l’Opéra de Rennes, puis auprès de Mélisme(s).

(**) « La clef des chants » de Daniel Giraudon : voir en suivant ce lien, le reportage « Quand la gwerz nous est contée »

Durée 6'57 – Février 2021 – Enregistré à Perros-Guirec

