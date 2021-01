Quand la gwerz nous est contée – 1ère partie

Daniel Giraudon nous donne la clef des chants

Lors de l’été 2020 sortait en librairie le livre « La clef des chants – Histoires de Gwerzioù » écrit par Daniel Giraudon, au sujet des complaintes bretonnes.

Les chants populaires en langue bretonne que les folkloristes du XIXe siècle ont rangés dans la catégorie des gwerzioù ont pour caractéristique de raconter une histoire en général tragique, vraie ou supposée telle.

Daniel Giraudon, professeur émérite de breton à l’UBO et chercheur au CRBC, spécialiste de la culture bretonne, a cherché, à travers cet ouvrage, à répondre à la question de l’authenticité en croisant avec des documents d’archives les différentes versions de cette poésie chantée. Nous l’avons rencontré au Manoir de Keranvern en Ploumilliau, sur les lieux mêmes ou a vécu, au 17e siècle un certain sieur de Penanguer, victime d’un meurtre et héros malgré lui d’une gwerz qui s’est transmise jusqu’à nos jours. Mais écoutons plutôt Daniel Giraudon nous conter cette histoire et nous expliquer, plus généralement, ce qu’est une gwerz dans la pure tradition bretonne.

Durée 15’23 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec Pierre Lavanant – Interview effectuée par Armèle Robin-Diot – Production TV-Trégor – Janvier 2021 (prises de vue en août 2020)

Remerciements à M. et Mme Le Mat, propriétaires du Manoir de Keranvern (Ploumilliau) pour leur accueil chaleureux

