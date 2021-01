Une école pour demain

Nous sommes le 27 octobre 2000 et ce n’est pas une journée tout-à-fait ordinaire pour les enfants de l’école élémentaire de Saint-Quay-Perros (22 – Côtes d’Armor). En effet, ces écoliers, installés dans des locaux fraichement construits, se préparent à recevoir un visiteur particulier. Il s’agit du parrain de leur école qui est, ni plus ni moins, le célèbre Albert Jacquard, biologiste, généticien et essayiste qu’on ne présente plus. C’est peu dire que cet homme affable (disparu en 2013 à l’âge de 87 ans), ce grand humaniste, attachait une attention particulière à l’environnement et à l’enfance, plaçant l’éducation des jeunes très haut dans ses priorités. Et le voici à l’école « Albert Jacquard », accompagné des enseignants et de Roland Geffroy, le maire, au milieu des élèves de primaire, lesquels se souviendront très longtemps de cette belle rencontre …

Durée 2’39 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Octobre 2000

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #SaintQuayPerros #Tregor #CoteDeGranitRose #CotesdArmor #Bretagne #webTV

