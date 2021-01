Tous dans le bain du 1er de l’an

En ce premier jour de janvier, toute l’équipe de TV-Trégor souhaite à ses web-spectateurs une bonne et heureuse année 2021 (du moins meilleure que celle que nous venons de quitter, sans regrets). Et pour commencer l’année de façon tonique, nous vous invitons à visionner ce reportage d’Alan Lestimé sur le bain du 1er de l’an 2005 à Trestel. Il paraît que ce plongeon dans l’eau glacée nous renforce … quand, toutefois, on y survit …

Voici le commentaire « à chaud » de l’auteur de ce reportage :

« OK, l’année prochaine , le 1er janvier, c’est promis, j’me jette à l’eau. Mais cette fois-ci j’ai (lâchement) préféré filmer ce rendez-vous des «pas frileux». Si le cœur vous en dit, visionnez la vidéo pour avoir le grand frisson ! »

Durée 1’35 – Réalisation Alan Lestimé – Filmé à Trestel – Production Trégor-Vidéo – janvier 2005

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

