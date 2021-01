En cette mi-janvier, il n’est pas trop tard pour vous souhaiter à toutes et à tous une BONNE ANNEE 2021, d’autant que nous aurons bien besoin de l’ensemble de ces vœux pour aborder avec un peu de sérénité une période … très « spéciale ». Ceci dit, nous avons malgré tout la perspective d’une sortie du tunnel en 2021. Alors soyons prudents et patients. Restons en bonne santé et réalisons nos plus beaux projets.

À TV-Trégor, Nous essayons, dans la mesure du possible, de continuer à vous parler du Trégor et des gens qui font vivre ce beau Pays. N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour participer à cette mission passionnante. Bonne année 2021 en compagnie de TV-Trégor. Et pensez à vous abonner à notre lettre d’info hebdomadaire.

75 total views, 9 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?