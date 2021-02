Tempête de confettis sur l’Île-Grande

Est-il besoin de présenter le fameux Carnaval de l’Île-Grande, un événement toujours placé sous le signe de la bonne humeur « déjantée » et qui mobilise auparavant, pendant des mois, toutes les forces vives de l’île. Et voici le résultat qui nous explose à la figure en excellent remède contre la morosité. C’était en mars 1999. Mais au diable les discours, et place au Carnaval …

Durée 6’00 – Réalisation Sylvain Boubounelle avec Alain Marie, Madeleine Renon et Yann Boucicaut – Juin 1999 (images tournées à l’Île-Grande en mars 1999)

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #PleumeurBodou #Tregor #IleGrande #CotesdArmor #Bretagne #webTV

166 total views, 14 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?