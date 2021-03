Rockin’ Babouches – Jean Yazid

Nous sommes en 2001 et les Rockin’ Babouches viennent de sortir un CD 5 titres enregistré à Plouaret. Ils s’appellent Assan, Séverine, Yann, Marie et Samuel et ne songent qu’à une chose : inonder le monde de leur musique festive et joyeuse, métissage de rock, de raï, de zouk et de reggae. Leur enthousiasme est communicatif. En plus de la musique, ils nous parlent aussi d’une chose qui leur tient à cœur, à savoir les échanges inter-culturels. Mais vous avez sans doute envie de savoir ce que fait Jean Yazid lorsqu’il revient du Bled ? Alors, sans plus tarder, dévorez des yeux et des oreilles ce clip entrainant …

Durée 4’42 – Réalisation Alain Marie avec Lætitia Mahé et Alan Lestimé. Production Trégor-Vidéo – Janvier 2001

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #LeVieuxMarche #Tregor #Plouaret #CotesdArmor #Bretagne #webTV

79 total views, 6 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?