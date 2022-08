Salon du bio à Kergrist – 5e partie – des objets écolos

Terminons notre visite au salon bio du château de Kergrist en Ploubezre, organisé en avril 2022 par le Lions Club de Lannion. Voici le cinquième et dernier volet du reportage, consacré à divers objets destinés à vivre concrètement l’écologie au quotidien, avec :

– Eizhy qui transforme les déchets végétaux récoltés localement en litière végétale et compostable pour les petits animaux (chat, lapin nain, hamster, poule, etc…).

– GoloKoar qui propose des emballages alimentaires, écologiques, lavables et réutilisables destinés à remplacer le film papier et la feuille aluminium.

– Cathy Bijoux qui fabrique des bijoux en ivoire végétal, graine d’un palmier de la forêt tropicale (Amérique du Sud, Afrique Centrale). Elle travaille également des ormeaux bretons pour en faire des bijoux fantaisie.

– Atoosun qui conçoit, fabrique et commercialise des produits innovants respectueux de l’environnement et de la santé. Elle a créé notamment la dornelle, une poignée pour faciliter l’utilisation de cosmétiques solides (savons, shampoings, déodorants), un produit design, ergonomique, écologique, recyclable.

Durée 4’34 – Réalisation Hervé Sizun et Pierre Lavanant – Montage final Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Août 2022

