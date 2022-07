Salon du bio à Kergrist – 2e partie – C’est à boire qu’il nous faut

Dans l’orangerie du château de Kergrist (Ploubezre – 22 – Côtes d’Armor), le Lions Club organisait les 9 et 10 avril 2022 un salon biologique avec une trentaine d’exposants que les visiteurs ont pu découvrir. Le but de cet événement était, au final, de venir en aide, grâce aux recettes, aux enfants du centre de rééducation fonctionnelle de Trestel afin d’améliorer leur vie quotidienne.

Les exposants étaient répartis selon plusieurs secteurs d’activité bio : l’alimentaire, les boissons, les cosmétiques, les vêtements, les objets insolites.

TV-Trégor était là pour effectuer un reportage, lequel vous est présenté en 5 volets successifs.

Voici le second volet relatif aux boissons avec :

⦁ La brasserie Kerampont (BK) qui présente sa gamme classique de boissons artisanales et biologiques couvrant une diversité de goûts et de plaisirs (blanche à base de seigle, blonde fruitée, rousse au sarrazin, ambrée au cassis et à la coriandre, brune au sarrazin). Elle produit également des bières éphémères suivant l’inspiration ou la saison (bière de Noël, bière au fruit) ainsi que du vinaigre de bière, de la liqueur de houblon et de l’eau de vie de bière.

⦁ La cidrerie de Cozmezou qui propose toute une gamme de cidres du plus sec au plus doux (extra brut, brut, demi sec, doux) permettant d’agrémenter une variété de plats (fruits de mer, charcuterie, dessert). Il commercialise également chouchen, lambic, jus de pomme, vinaigre de cidre, etc …

⦁ La distillerie Warenghem qui présente ses différents produits : whisky Armorik single malt, liqueur, gin, chouchen, etc … Elle propose des visites guidées de la distillerie toute l’année montrant les différentes étapes de la fabrication, le broyage de l’orge, les alambics, les chais de vieillissement, la salle de dégustation.

⦁ Graine de Breton , torréfactrice de graines locales, qui propose des boissons torréfiées à base de sarrasin pour la version thé, à base de petit épeautre et de malt pour la version café. Elle propose également toute une gamme de graines gourmandes (lin, tournesol, …) à croquer, à déguster et à cuisiner pour rajouter une touche d’originalité à vos plats préférés

Durée 5’36 – Réalisation Hervé Sizun et Pierre Lavanant – Montage final Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Juillet 2022

