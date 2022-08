Salon du bio à Kergrist – 3e partie – Les cosmétiques

Poursuivons notre visite au salon bio, organisé par le Lions Club de Lannion, qui s’est tenu en avril 2022 au château de Kergrist en Ploubezre. Voici le troisième volet du reportage, relatif cette fois aux produits cosmétiques, avec :

– Erell Cosmétique (Séréna Lavigne) qui fabrique des parfums et des produits pour la toilette et plus particulièrement des shampoings solides et secs bio d’origine naturelle.

– Savon d’Alep qui propose des produits orientaux traditionnels : le savon d’Alep originaire de la ville d’Alep en Syrie et fabriqué à partir d’huile d’olive et de baies de laurier, des huiles naturelles, de l’eau de rose ainsi que des produits alimentaires : pâtisserie, nougat, épices bio, …, etc.

– Body Nature qui commercialise (en vente à domicile) des produits écologiques et biologiques en cosmétique, bien-être et entretien.

– Auphy qui conçoit des produits de beauté à base d’algues bretonnes, d’eau de mer, d’orge et de blé. Les différents produits sont bio, locaux et de haute qualité. Son sérum super tenseur aide à restituer à la peau du visage sa fermeté.

Retrouvez les autres volets du reportage en suivant les liens ci-dessous :

– 1ère partie – Salon du bio à Kergrist – L’alimentaire

– 2e partie – Salon du bio à Kergrist – C’est à boire qu’il nous faut

Durée 4’14 – Réalisation Hervé Sizun et Pierre Lavanant – Montage final Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Août 2022

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #Ploubezre #CotesdArmor #Bretagne #Kergrist

52 total views, 4 views today