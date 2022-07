Salon du bio à Kergrist – 1ère partie – L’alimentaire

Dans l’orangerie du château de Kergrist (Ploubezre – 22 – Côtes d’Armor), le Lions Club organisait les 9 et 10 avril 2022 un salon biologique avec une trentaine d’exposants que les visiteurs ont pu découvrir. Le but de cet événement était, au final, de venir en aide, grâce aux recettes, aux enfants du centre de rééducation fonctionnelle de Trestel afin d’améliorer leur vie quotidienne.

Les exposants étaient répartis selon plusieurs secteurs d’activité bio : l’alimentaire, les boissons, les cosmétiques, les vêtements, les objets insolites.

TV-Trégor était là pour effectuer un reportage, lequel vous sera présenté en 5 volets successifs.

La première partie porte sur les produits alimentaires, parmi lesquels :

⦁ Les trois petites vagues qui travaille le saumon gravlax (saumon mariné), une spécialité des cuisines traditionnelles nordiques.

⦁ La spiruline d’Armor qui produit, transforme et commercialise la spiruline, une microalgue qui soutient la vitalité et le tonus musculaire.

⦁ Robin Pâtes qui fabrique des pâtes à partir de blé tendre breton.

⦁ La marmite bretonne qui travaille et promeut des produits locaux (soupe, sauce, ratatouille, tartinades, gratins, etc …).

⦁ L’herbe folle qui commercialise des préparations salées et sucrées, des boissons à partir de plantes et d’épices, et des mélanges aromatisés.

Durée 3’34 – Réalisation Hervé Sizun avec Pierre Lavanant – Montage final Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Juillet 2022

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

