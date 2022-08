Jumelage Lannion-Caerphilly – 31 ans d’amitié

En 2021, on aurait dû fêter les 30 ans du jumelage officiel Lannion-Caerphilly, ainsi que l’anniversaire de Ploubezre-Llanbradach. Mais le covid19 en a décidé autrement. C’est donc en cet été 2022, au Pays de Galles, que l’on va célébrer les 31 ans de cette amitié indéfectible. Une partie des participants de cette année étaient déjà là en 1991, au début de l’aventure. Notons que, malgré le brexit et le covid19, les échanges se sont toujours poursuivis entre les deux comités. En 2022, le comité local trégorrois a continué à présenter le Pays de Galles en conférence, dans les collèges, les écoles et en EHPAD. Des films gallois ont également été programmés au cinéma.

Durant l’été 2011, une grande exposition intitulée « Bretagne – Pays de Galles – Regards croisés », avait été montée par les deux comités.

Constituée de 36 panneaux, elle avait été présentée tout d’abord à l’Espace Sainte-Anne de Lannion puis avait parcouru 11 autres villes de Bretagne et avait traversé la Manche pour être vue au Pays de Galles. Ces panneaux existent toujours et n’ont pas pris une ride. Alors pourquoi ne les ferait-on pas renaître ? C’est l’inauguration de cette exposition mémorable de 2011 que nous vous invitons aujourd’hui à revoir grâce aux archives de TV-Trégor (suivez ce lien) :

Bretagne – Pays de Galles – Regards croisés

