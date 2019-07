Eté 2011 – Pour commémorer le 20e anniversaire du jumelage entre Lannion et Caërphilly (Pays de Galles) le comité breton a proposé à son homologue gallois de présenter l’évolution comparée des deux régions entre 1850 et 1950 sur des thèmes communs allant de la vie quotidienne aux activités économiques, à la vie sociale et familiale, la religion, les fêtes et loisirs, le début du tourisme. Cette exposition a obtenu le soutien de la ville de Lannion et du « Caerphilly County Council ». A la Médiathèque de Lannion, l’exposition « Regards croisés, Bretagne-Pays de Galles 1850-1950 » a présenté, du 15 juillet au 23 septembre 2011, 32 panneaux grand format avec près de 200 photos provenant de collections publiques et privées. Similitudes et différences entre deux régions celtiques aux liens historiques et amicaux renforcés par les jumelages. Cette exposition est un témoignage concret d’un travail d’équipe entre deux comités qui cherchent à renforcer leurs liens au bénéfice de tous …

Durée 4’28 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Août 2011

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2011-08-regards-croises-lannion-caerphilly.mp4″

62 total views, 10 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?