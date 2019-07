Allo la terre, ici la lune

Le 11 juillet 1962 vers 4h du matin, était réalisée la première transmission satellitaire entre Andover au USA et Pleumeur-Bodou en Bretagne. Pour le cinquantenaire de cet événement planétaire, l’association de radioastronomie « Observation Radio Pleumeur-Bodou », avec l’aide de quelques radioamateurs, dont Jean-Marc Bord (F1HDI) et Guy Gervais (F2CT) spécialistes du trafic EME (Earth-Moon-Earth), a lancé le défi de réaliser des contacts radio avec le monde entier par écho lunaire. Et c’est chose faite ! Les premières transmissions radio ont été effectuées dans la nuit du 8 au 9 juillet 2012 sur 5760 Mhz, puis la nuit suivante, et le mercredi 11 Juillet de 6h à midi. Grâce à TV-Trégor, découvrez les arcanes de ce défi technologique …

Durée : 5’49 – Réalisation : Daniel George avec Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Juillet 2012

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2012-07-radio-terre-lune.mp4″

