La femme, égérie des peintres en Bretagne

Dans notre civilisation, la femme a toujours été un sujet privilégié de représentation. Elle est sur toutes les cimaises de nos musées. En Bretagne, dès l’arrivée des peintres, au milieu du XIXe siècle, apparaissent de nombreux portraits féminins. Les femmes, sans être à proprement parler des égéries, ont été, pour ces peintres, de discrètes inspiratrices autour de diverses thématiques.

Ainsi l’exposition de la Maison des Traouïero offre-t-elle au visiteur un large panorama de styles et de thèmes. On y trouve des allures et des visages, des costumes et des modèles de piété. La femme au travail est largement mise en valeur. La compagne et l’amie sont bien présentes. La maternité est bien sûr mise à l’honneur mais on y voit aussi la femme nue, la baigneuse et la femme fantasmée. Une exposition riche et passionnante à voir cet été à Perros-Guirec.

Exposition à la Maison des Traouïero – Perros-Guirec

Jusqu’au 4 septembre – Ouverte du lundi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 sauf le mardi matin. Tarif plein 7 €

Visites commentées par Marie Stéphan le mardi à 20h15 et le jeudi à 15h00

