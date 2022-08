National 420 à Trébeurden

Après Cherbourg en 2011, le National d’Eté de 4.20 réunissait 90 équipages du 14 au 19 juillet 2012 à Trébeurden. Parmi eux, les meilleurs compétiteurs de France ainsi que quelques invités des USA, de Grande-Bretagne et de Hollande. Les vainqueurs du « rond or » ont été des nantais : Clovis Leroux et Aymeric Paruit. Découvrez des extraits de cet événement commenté par l’ organisateur et quelques compétiteurs …

Réalisation : Daniel George, avec Christelle Simon – Montage initial Daniel George – durée 13’26 – Juillet 2012

Montage court (8’25) Jean-Dominique Gauthier – Août 2022 – Production TV-Trégor

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

