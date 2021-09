Le homard, de la mer à la table – 2e partie – Côté cuisine

Après avoir accompagné, dans le premier épisode, Ewin Barbeau, patron pêcheur à L’Ile Grande, à la pêche au homard, nous en arrivons au moment tant attendu de déguster le crustacé. Nous avons demandé au chef, Marc Ollivier, de bien vouloir le cuisiner. Assisté de sa sœur Sylvie, il propose une recette élaborée et originale. Suivons le attentivement auprès de ses fourneaux, en regrettant hélas que la saveur de la préparation ne puisse être transmise sur le net ! Poursuivons ainsi le périple du « homard, de la mer à la table », en finissant cette fois par l’assiette …

Durée 8’48 – Deuxième partie – Côté cuisine – Images de Marc Geffroy et Yves Le Goas – Réalisation et montage Yves Le Goas avec Marc Geffroy et Sylvie Ollivier – Production TV-Trégor – Septembre 2021

