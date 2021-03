Dour hon douar – L’eau de notre terre

Les problèmes environnementaux sont de plus en plus prégnants dans notre actualité et celui de la qualité de l’eau n’est pas des moindres car on sait depuis longtemps à quel point ce « fluide magique » est essentiel à la vie. Le Trégor est de longue date sensibilisé à ce défi, car, du fait de son agriculture intensive, la Bretagne figure parmi les premières victimes de la pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques. Le phénomène des algues vertes en est le signal d’alarme le plus visible. Ceci dit, depuis plus de 20 ans, la prise de conscience s’est transformée en volonté d’agir, ce qui a abouti à quelques résultats, la situation s’étant plutôt stabilisée. Mais il reste beaucoup à faire pour conjurer le danger de pollution et éradiquer les algues vertes. Ce document sur la qualité de l’eau, réalisé en 2001 par Trégor-Vidéo, reste d’actualité. Nous vous invitons à profiter de ce petit coup d’œil dans le rétroviseur pour regarder désormais vers notre avenir.

A ce propos, TV-Trégor prépare actuellement un nouveau sujet sur le fleuve Léguer sous l’angle de la protection de l’environnement et ses aspects juridiques. Patience, il sera disponible dans quelques mois …

Durée : 13’05 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Novembre 2001 – Avec l’aide financière de la région Bretagne, du Département des Côtes d’Armor, de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de Bretagne eau pure

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #Leguer #CotesdArmor #Bretagne #webTV

95 total views, 8 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?