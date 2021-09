Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous.

Les fruits de mer sont un plat typique en Bretagne. Homards, crabes, et autres araignées, sont toujours un régal dans nos assiettes et nous rappellent les embruns et l’air iodé de nos côtes … Aussi, lorsque Ewin Barbeau, patron pêcheur à l’Île-Grande, nous a proposé de le suivre avec nos caméras pour une matinée de pêche sur son catamaran « Hannah Lilly », nous n’avons bien sûr pas hésité. De même pour Marc Ollivier, chef cuisinier, qui nous a invités près de ses fourneaux pour la préparation du noble crustacé (ce qui fera l’objet du second volet de cette « saga ») … Suivons donc « le homard, de la mer à la table », en commençant par la mer, bien entendu …

Durée 5’43 – Première partie – La pêche au homard – Images de Marc Geffroy et Sylvie Ollivier – Réalisation et montage Yves Le Goas et Marc Geffroy – Production TV-Trégor – Septembre 2021

Ci-dessous, visionnage de la vidéo en simple définition (conseillé si le débit de votre accès internet est un peu limité)

