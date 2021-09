On ne peut plus considérer les ressources naturelles ni comme gratuites ni comme illimitées! Le constat est implacable, il n’est plus tenable d’apprécier notre progrès économique qu’au travers de la seule mesure du PIB qui fait totalement l’impasse sur la valeur des ressources naturelles exploitées. A défaut, c’est la nature qui paie l’addition au prix fort, par sa pollution, sa dégradation et au risque irréversible d’un épuisement dont l’humanité sera la première victime. Au niveau international, en mars 2021, le département statistique des Nations Unies a validé l’adoption d’une comptabilité des services rendus par les écosystèmes.

Dans ce contexte, au niveau local, notre Léguer, seule rivière de Bretagne labellisée rivière sauvage, contribue à une étude nationale avec l’appui de chercheurs en écologie et en économie de l’environnement. Cette étude vise l’évaluation financière de 4 services dits écosystémiques: l’eau potable, les activités récréatives, la séquestration du carbone et la production de bois-énergie, ainsi que l’attachement de la population à la rivière.

« Si le Léguer m’était compté » explique cette démarche innovante et permet de découvrir les résultats obtenus. Ils sont considérés comme particulièrement significatifs grâce à l’implication de longue date des acteurs locaux, à l’engagement des élus et à la motivation de la population.

Durée : 12’07 – Réalisation Sylvie OLLIVIER et Marc GEFFROY, prises de vue Yves LE GOAS.

En collaboration avec Annie BRAS DENIS Présidente du Bassin Versant Vallée du Léguer (BVVL) et Samuel JOUON coordinateur BVVL.

Etude scientifique pilotée par Pascal DA COSTA enseignant chercheur en économie de l’environnement à Centrale Supelec

et Patricia DETRY Ingénieure écologue au CEREMA.

– Production TV-Trégor – Septembre 2021

