Ruralités en Trégor – Zoom sur la commune de Plufur

La commune de Plufur (site web) participe à l’action « Ruralités en Trégor » proposée par l’ADESS Ouest Côtes d’Armor et par l’ADESS de Morlaix.

L’ADESS (association pour le développement de l’économie sociale et solidaire) cherche à faire émerger des projets collectifs proposés par les citoyens et les associations de communes de moins de 2 000 habitants.

Le conseil de développement de LTC a accompagné les techniciens de l’ADESS depuis l’annonce du projet, lors des vœux du Maire de Plufur le 26 janvier, jusqu’à la réunion publique du 28 mars 2019. Les questionnaires collectés dans les boîtes à idées, une soirée avec des agriculteurs et des entretiens ont contribué à la préparation du débat public de Plufur, lequel précède ceux de Plounérin et de Trémel, respectivement le 18 avril et le 25 avril. Plus que jamais, en Trégor, la ruralité est en mouvement …

Durée 7’43 – Réalisation Yves Le Goas et Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Mars 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4

