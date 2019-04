Quand les Alcatel montent à Paris – 29 mai 2009

Cette semaine (mardi 26 mars 2019), 85 salariés de Nokia Lannion se sont déplacés à Paris, et plus spécialement à Bercy (rejoints par leurs collègues franciliens), pour faire entendre leur inquiétude et leur colère auprès du ministère de l’Économie et des Finances. En effet, un nouveau plan de suppression d’emplois est tombé récemment menaçant 408 postes en France dont 55 à Lannion. Il s’agit encore une fois de délocalisation d’activités. Depuis 35 ans le même scénario se rejoue à l’infini dans le monde des télécoms.

Il y a dix ans exactement, en mai 2009, alors que la société s’appelait Alcatel-Lucent, le climat était déjà le même. En témoigne ce petit document qui montre les salariés d’Alcatel montant à Paris pour protester, devant l’assemblée des actionnaires, contre un énième plan social. Retour en images sur cet épisode …

Durée 5’47 – Réalisation images et montage : Jean-Dominique Gauthier – Mai 2009

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2009-05-alcatel-manif-paris.mp4″

