Plufur et le projet Ruralités en Trégor

Est-ce un hasard ? Au moment même où l’actualité nationale braque ses spots sur les problèmes de la ruralité, l’ADESS (Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire) et LTC (Lannion Trégor Communauté) mènent une action de démocratie participative intitulée « Ruralités en Trégor ». Plusieurs communes rurales du Trégor se sont portées volontaires pour être le théâtre de ce débat, dans le but, non seulement de mettre les problèmes sur la table, mais surtout de faire éclore des solutions en consultant largement les habitants. La première d’entre elles est la commune de Plufur qui sera, avec ses 568 habitants, la « vedette » du projet en ce mois de mars 2019. En point d’orgue, la journée de conclusion du jeudi 28 mars. A cette occasion, TV-Trégor couvre l’événement mais republie également des reportages d’archive qui parlent de Plufur, à savoir « Plufur à l’heure d’été », un portrait de la commune réalisé en 1997; et « Portrait d’Hervé Guélou » (Maire de Plufur), réalisé en 2008.

(cliquez sur les titres pour accéder à ces reportages)

Extrait du discours du Maire, Herve Guélou, lors des vœux du 26 janvier 2019 – Durée 5’44 – Prise de vue de Yves Le Goas – Production TV-Trégor – Publication en mars 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-03-plufur-ruralites-voeux.mp4″

