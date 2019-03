Plufur à l’heure d’été

Nous sommes en juin 1997 et l’été arrive à Plufur comme ailleurs en Trégor. Cette petite commune rurale est fière de ses atouts grâce à son patrimoine naturel et architectural, grâce au tourisme vert, à son camping du Rugadello (tenu par M. et Mme Jean), à ses sentiers de randonnée (le Circuit Beaumanoir dont nous parle M. Le Brun). Sans parler de l’école primaire qui donne un souffle de jeunesse et des commerces et restaurants qui animent le bourg. Bref, en cet été 1997, le Maire de Plufur, Hervé Guélou, est plutôt optimiste sur le devenir de sa commune …

Durée : 4’59 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Juin 1997

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1997-06-plufur-heure-ete.mp4″

