Tous les ans, et ce depuis 1632, le jour du Mardi Gras, la ville de Guerlesquin accueille en sa place centrale le championnat du monde de Bouloù Pok. Le jeu est simple, il suffit de placer la pièce le plus près possible du maître… Chaque joueur ayant droit à deux pièces. Ainsi, depuis presque 500 ans, le rituel est le même : messe commémorative à la chapelle Saint Jean, casse-croute puis place au jeu … Mais un petit rappel toutefois avant d’entrer dans la danse : ce sport est interdit aux femmes … En cette année 2009, et ce depuis trois ans maintenant, les sudistes ont remporté leur feuille de laurier, symbole de la victoire. Retour sur l’événement …

« Championad ar bed Boulou Pok » – Durée 4’25 – Réalisation Olivier Gonthier – Trégor-Vidéo – Mars 2009

