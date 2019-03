Boulou Pok à Guerlesquin

La boule « Pok » n’a de boule que le nom puisqu’en fait il s’agit d’un demi cylindre de buis dans lequel on a coulé du plomb fondu, la boule étant au préalable placée dans un lit de terre glaise. Ce jeu se pratique depuis plus de cinq siècles à Guerlesquin; et nulle part ailleurs dans le monde. Il se joue en suivant des règles particulières. C’est ainsi que ce sport occupe, tous les ans, la journée entière du Mardi-Gras. La compétition aurait été créée par un prêtre désirant meubler les loisirs de ses ouailles, mais cela reste à prouver… En tous les cas, un registre des cotisations datant de 1856 prouve le sérieux et la prospérité de cette véritable institution.

Prochaine édition du « Championnat du monde de Boulou Pok » mardi 5 mars, qu’on se le dise. En attendant, (re)plongez vous dans l’ambiance avec ces deux reportages effectués sur le sujet en 1995 et en 2009 par Trégor-Vidéo …

1er reportage – Durée 14’14 – Réalisation Loïc Chapron – Trégor-Vidéo – Avril 1995

au format MP4 /videos/1995-04-boulou-pok.mp4

2e reportage – « Championad ar bed Boulou Pok » – Durée 4’25 – Réalisation Olivier Gonthier – Trégor-Vidéo – Mars 2009

au format MP4 /videos/2009-03-boulou-pok.mp4

