Notre oreille, fonctionnement et évolutions

Conférence ArmorScience sur la physiologie et le fonctionnement de l’oreille, et en particulier la perception auditive. Les évolutions de l’audition, qu’elles soient liées à l’âge ou aux différents facteurs internes et externes, sont analysées, en précisant quelques moyens d’y faire face. Les outils numériques fournissent aujourd’hui de multiples solutions, soit pour améliorer l’audition, soit pour fournir des conditions d’écoute réalistes (tel le son binaural) ou des possibilités innovantes.

Des exemples à écouter permettront de constater que l’oreille est, comme l’œil, sensible aux illusions (auditives).

Le conférencier :

Jean-Yves Monfort, docteur ingénieur en acoustique appliquée, est Co-Président du Centre de découverte du Son, Kerouspic, 22140 Cavan.

Vendredi 8 mars au Pôle Phoenix à 18h00 – Entrée gratuite

